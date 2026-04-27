Esce di strada e si ribalta nella rotatoria | ferito un 31enne

Da pordenonetoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte di domenica 26 aprile, un uomo di 31 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto a Pasiano di Pordenone. L’automobilista ha perso il controllo del veicolo, uscendo di strada e ribaltandosi in una rotatoria. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di assistenza. Le condizioni del ferito non sono ancora state rese note.

Un uomo di 31 anni è rimasto ferito a seguito di un incidente stradale avvenuto nella notte di domenica 26 aprile a Pasiano di Pordenone. L'episodio si è verificato nella frazione di Cecchini in viale del Mobile, a due passi dal supermercato Visotto. Immediati i soccorsi. Da quanto si apprende.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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