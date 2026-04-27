Esce di strada e si ribalta nella rotatoria | ferito un 31enne

Nella notte di domenica 26 aprile, un uomo di 31 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto a Pasiano di Pordenone. L’automobilista ha perso il controllo del veicolo, uscendo di strada e ribaltandosi in una rotatoria. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di assistenza. Le condizioni del ferito non sono ancora state rese note.

Un uomo di 31 anni è rimasto ferito a seguito di un incidente stradale avvenuto nella notte di domenica 26 aprile a Pasiano di Pordenone. L'episodio si è verificato nella frazione di Cecchini in viale del Mobile, a due passi dal supermercato Visotto. Immediati i soccorsi. Da quanto si apprende.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Perde il controllo dell'auto e si ribalta nella rotatoria: un ferito Intrappoilato e ferito nell’automobile che esce di strada e si ribaltaUn automobilista è rimasto intrappolato nel suo veicolo dopo un incidente avvenuto questo pomeriggio lungo la Statale 195, in territorio di Sarroch,... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: L'auto esce di strada e si schianta contro un palo della luce: marito e moglie trasportati in ospedale; L’auto esce di strada e si ribalta: sul posto due ambulanze; Auto esce di strada in Valtournenche, due feriti; Sartirana, incidente sulla SP 194: auto esce di strada e si ribalta. Scoppia una gomma, sulla Valsugana un tir esce di strada e sfonda il guard railIlleso l'autista. L'incidente all'altezza di Grigno in direzione Trento. Il mezzo ha abbattuto il guardrail, fermandosi in posizione pericolosa ... rainews.it L'auto esce di strada e si schianta contro un palo della luce: marito e moglie trasportati in ospedaleVOLPAGO DEL MONTELLO. Ha perso il controllo dell'auto, che è uscita di strada ed è andata a schiantarsi con un palo della luce situato a margine della carreggiata. Un pauroso incidente stradale si è v ... ildolomiti.it Quando esce il prossimo episodio di LOL 6 - Chi ride è fuori sulla piattaforma streaming di Amazon Prime Video https://serial.everyeye.it/notizie/lol-6-quando-esce-prossimo-episodio-prime-video-874413.htmlutm_medium=Social&utm_source=Facebook - facebook.com facebook #Leao esce di nuovo tra i fischi: Rafa ci ha provato ma non segna da due mesi x.com