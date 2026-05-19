Al via i lavori di restauro della statua di San Michele Arcangelo

Da veronasera.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono iniziati i lavori di restauro di una statua di grande valore storico e religioso situata nella periferia di Verona. L’intervento mira a ripristinare l’integrità dell’opera, che rappresenta uno dei simboli più riconoscibili della zona. L’intervento coinvolge operazioni di pulizia, consolidamento e riparazione delle parti danneggiate. La statua, realizzata in materiali durevoli, ha subito nel tempo danni causati dall’usura e dagli agenti atmosferici. I lavori sono stati avviati dopo una serie di valutazioni tecniche e autorizzazioni ufficiali.

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Un importante intervento di tutela sta per restituire la piena integrità a uno dei simboli religiosi e storici più significativi della periferia di Verona. La giunta comunale ha approvato il progetto di restauro conservativo della scultura di San Michele Arcangelo, collocata sulla sommità di una. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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