Al via i lavori di restauro della statua di San Michele Arcangelo

Sono iniziati i lavori di restauro di una statua di grande valore storico e religioso situata nella periferia di Verona. L’intervento mira a ripristinare l’integrità dell’opera, che rappresenta uno dei simboli più riconoscibili della zona. L’intervento coinvolge operazioni di pulizia, consolidamento e riparazione delle parti danneggiate. La statua, realizzata in materiali durevoli, ha subito nel tempo danni causati dall’usura e dagli agenti atmosferici. I lavori sono stati avviati dopo una serie di valutazioni tecniche e autorizzazioni ufficiali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Un importante intervento di tutela sta per restituire la piena integrità a uno dei simboli religiosi e storici più significativi della periferia di Verona. La giunta comunale ha approvato il progetto di restauro conservativo della scultura di San Michele Arcangelo, collocata sulla sommità di una. 🔗 Leggi su Veronasera.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 15 Secondi per Capire lArte Romana Pillole di Storia dellArte di Elisa Marianini Sullo stesso argomento Danneggiata dal nubifragio del 2023, autorizzato restauro della statua di San Michele ArcangeloLa statua di San Michele Arcangelo che svetta sulla colonna in pietra bianca nel sagrato della chiesa di San Michele Extra sarà oggetto di un... Grottaminarda, riapre al culto la chiesa di San Michele ArcangeloSi è tenuta ieri a Grottaminarda la sentita cerimonia di benedizione del Campanile e riapertura al culto della Chiesa di San Michele Arcangelo. Dopo la tempesta esce il sereno per la statua di San Michele ArcangeloRinasce la statua di San Michele Arcangelo danneggiata dal forte nubifragio: al via i lavori di restauro a Verona ... veronaoggi.it Domenico di Zanobi - Cristo in croce tra la Vergine e San Giovanni Evangelista (ca. 1470) reddit Diocesi: Acireale, al via i lavori di restauro della chiesa di San Michele Arcangelo ad Aci Sant’AntonioLa chiesa di San Michele Arcangelo di Aci Sant’Antonio, in diocesi di Acireale, si prepara all’intervento di ripristino e miglioramento sismico dell’edificio di culto, danneggiato dal terremoto del 26 ... agensir.it