È stato annunciato un progetto per rilanciare le Vallette di Ostellato, con l’obiettivo di riqualificare il sito e renderlo più attrattivo per il turismo. La nuova gestione punta a valorizzare il luogo, simbolo del territorio, attraverso interventi dedicati e iniziative future. La proposta mira a creare una stagione di attività e visitatori, rafforzando il ruolo delle Vallette come meta turistica. Nessun dettaglio sulle tempistiche o sui soggetti coinvolti.

Un progetto per rilanciare le Vallette di Ostellato. Una nuova stagione tutta da vivere per le Vallette, luogo simbolo del territorio, nonché metà turistica, grazie ad un progetto che guarda al futuro. La nuova gestione è affidata alla società consortile Terre del Po, composta da Atlantide, Aqua e Fattorie del Delta. Tre realtà che portano competenze complementari nella gestione di oasi naturalistiche, servizi educativi, escursioni guidate, turismo esperienziale, promozione territoriale, accoglienza e ristorazione. Il progetto nasce con un obiettivo chiaro: superare una gestione frammentata dei servizi e costruire una destinazione riconoscibile, curata e viva, capace di accogliere pubblici diversi durante l’anno e di dialogare in modo più forte con il territorio circostante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuova gestione per rilanciare le Vallette

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sport e Comunità, Nello Pizza: "Gestione seria per rilanciare Avellino e i suoi quartieri"Le strutture sportive comunali vengono utilizzate come strumenti per favorire l'integrazione sociale e il rilancio delle zone cittadine.

Moncalvo: ripartono le piscine Le Vallette dopo anni di attesaLe piscine Le Vallette a Moncalvo sono state riaperte dopo diversi anni di chiusura.

Temi più discussi: Ippodromo Martini, nuova gestione e rilancio estivo per Corridonia; Sì alla donazione: un impegno che continua: l’Assemblea Nazionale AIDO 2026 a Roma; Juventus: è ufficiale, Massara nuovo Chief Football Officer; Arcimboldi, nuova stagione per rilanciare la Bicocca.

L’idea più interessante non è Secret Wars Parte 2, ma un nuovo film Avengers dopo il reboot: nuovi volti, nuova squadra, meno film solisti e una gestione più corale. Potrebbe essere il modo giusto per rilanciare davvero l’MCU. #MCU - X x.com

Malagò dopo il Consiglio Federale: Gettate le basi per il rilancio del nostro movimentoAll'indomani del primo Consiglio Federale della nuova gestione della FIGC, Giovanni Malagò ha condiviso sui propri canali social un messaggio dedicato all'avvio del nuovo corso della Federazione. Il p ... msn.com

Arcimboldi, nuova stagione per rilanciare la BicoccaIl Comune cerca un gestore e un progetto che riporti il teatro al centro della cultura e sia aperto alla città ... msn.com