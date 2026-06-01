Le piscine Le Vallette a Moncalvo sono state riaperte dopo diversi anni di chiusura. La gestione dell'impianto a partire da questa stagione sarà affidata a una nuova azienda, che si occuperà delle attività e della manutenzione. La riattivazione dell'impianto è stata possibile grazie alla collaborazione tra le aziende che hanno contribuito alla messa in funzione della struttura, anche se i nomi specifici delle società coinvolte non sono stati resi noti.

? Punti chiave Chi gestirà concretamente l'impianto a partire da questa stagione?. Quali aziende hanno permesso la messa in funzione della struttura?. Perché la riapertura ha scatenato polemiche feroci sui social?. Come influirà questa apertura sull'economia e sul turismo locale?.? In Breve Riapertura ufficiale programmata per il mese di maggio a Moncalvo.. Collaborazione tecnica tra Idrocalor, Piscine&Giardini e ufficio comunale.. Nuova gestione dell'impianto affidata a Matteo Palumbo.. Servizio attivo dopo diversi anni di inattività della struttura.. Le piscine Le Vallette riaprono a Moncalvo: un traguardo atteso per la comunità. Il sindaco Diego Musumeci ha ufficializzato la riapertura delle piscine comunali Le Vallette a Moncalvo, garantendo il servizio ai cittadini e ai turisti già in questo mese di maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Moncalvo: ripartono le piscine Le Vallette dopo anni di attesa

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