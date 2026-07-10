"Andiamo!", ha scritto José Mourinho su Instagram all'inizio del suo nuovo capitolo al Real Madrid. L'allenatore portoghese ha pubblicato una foto sui social dal centro sportivo di Valdebebas, con indosso lo stemma del Real Madrid. Il messaggio è chiaro: lo Special One è già al lavoro nonostante il ritiro inizi ufficialmente il 13 luglio. Questo il comunicato sul sito dei blancos: "Il nostro nuovo allenatore ha incontrato il suo staff per iniziare la preparazione in vista della stagione 202627. Questo lunedì la squadra darà il via alla preparazione pre-campionato con le visite mediche"., Mourinho ha già preso posto nel suo ufficio e sta procedendo con la pianificazione insieme al suo nuovo staff tecnico. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Real Madrid, Mourinho già al lavoro: nel suo staff anche Khedira

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Real Madrid Heard Mourinhos Bus… and PANICKED

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