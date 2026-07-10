Oggi inzia il primo giorno della nuova avventura di Josè a Valdebebas. Il portoghese adesso è pronto a ripartire con il suo staff di fiducia con una new entry nostalgica per i tifosi madrileni A Madrid comincial’era Mourinho bis. Il portoghese ha già cominciato la preparazione estiva, avvisando i tifosi sui social.“Vamos!”, così la descrizione della foto di Josè postata su Instagram dal centro sportivo di Valdebebas, con indosso la divisa del Real Madrid.Mou vuole mandare un messaggio chiaro: lo Special One è già al lavoro nonostante il ritiro inizi ufficialmente il 13 luglio. Ad annunciarlo è stato anche il Real Madrid con un comunicato.“Il nostro nuovo allenatore ha incontrato il suo staff per iniziare la preparazione in vista della stagione 202627. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Inizia l’era Mourinho-bis al Real Madrid: nello staff presente Sami Khedira

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Khedira pronto a tornare in pista: Mourinho lo vuole nel suo staff al Real Madrid. I dettagliKhedira è pronto a rientrare nel mondo del calcio, con l'interesse di Mourinho a includerlo nel suo staff al Real Madrid.

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