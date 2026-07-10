Nella quarta giornata degli Europei juniores di nuoto, le batterie si sono concluse con buoni risultati per l’Italia. La staffetta 4x100 mista mista ha ottenuto un tempo che permette di puntare alla finale, prevista nel pomeriggio. La competizione si svolge a Monaco di Baviera, dove fino al 12 luglio si disputano le gare continentali. Le batterie mattutine sono state decisive per le qualificazioni alle finali di oggi.

Si è da poco conclusa la mattina della quarta giornata degli Europei di nuoto juniores 2026. Nella piscina di Monaco di Baviera (Germania), località che ospita la rassegna continentale fino al 12 luglio, sono andate in archivio le batterie, in attesa delle finali del pomeriggio. Sessione positiva per l’Italia con ben otto azzurri che si sono qualificati per le semifinali e le finali. La giornata si è infatti aperta con le batterie dei 100 stile libero femminile, nelle quali le nostre portacolori non hanno avuto particolari problemi. Alessandra Leoni è infatti riuscita a qualificarsi con il sesto crono complessivo (55”50) mentre Alessandra Mao ha strappato il pass per la semifinale del pomeriggio con un 55”72, nono tempo dell’overall. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Nuoto, batterie positive per l’Italia nel quarto giorno degli Europei juniores. La 4×100 mixed mista sogna l’oro

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