Una nuotatrice italiana della Rari ha conquistato il bronzo agli Europei juniores a Monaco di Baviera, un anno dopo aver vinto la stessa medaglia. La nuotatrice, già campionessa uscente, si è confermata come talento emergente nel panorama giovanile. Gli Europei juniores sono iniziati nello storico impianto dell’Olympiaschwimmhalle, segnando il ritorno sul podio della nuotatrice italiana.

Gli Europei juniores di nuoto in corso di svolgimento a Monaco di Baviera nello storico impianto dell’Olympiaschwimmhalle sono inziati con uno squillo per la Rari Nantes Florentia che partecipa all’evento con tre atlete – Bianca Nannucci, Gaialuce Becattini e Mahila Spennato - e con il tecnico Lorenzo Palagi inserito nello staff della Nazionale giovanile. La diciottenne Nannucci, tesserata oltre che per il club gigliato anche per le Fiamme Oro e alterna gli allenamenti fra Firenze e Antibes sotto la guida di Fred Vergnoux, era campionessa uscente nella specialità a Samorin (Svk) 2025 e ha esordito in questi campionati salendo sul podio con la medaglia di bronzo al collo, conquistata nei 200 stile libero col tempo di 1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Nuoto giovanile - La portacolori della Rari campionessa uscente è tornata sul podio un anno dopo, confermandosi talento interessante. Nannucci si conferma agli Europei con il bronzo

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