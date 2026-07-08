Nuoto l’Italia raccoglie altre due medaglie agli Europei Juniores | sul podio Nannucci e la 4×100 sl mista
Durante la seconda giornata dei Campionati Europei Juniores di nuoto a Monaco di Baviera, l’Italia ha conquistato due medaglie. Un nuotatore italiano si è piazzato sul podio nella gara individuale, mentre la staffetta 4x100 stile libero mista ha ottenuto un piazzamento tra i primi tre. La competizione si svolge nell’Olympiaschwimmhalle e prosegue con le gare successive.
Arrivano altre due medaglie per l’Italia al termine della seconda giornata dei Campionati Europei Juniores di nuoto 2026, in corso di svolgimento presso lo storico impianto Olympiaschwimmhalle a Monaco di Baviera. All’indomani degli argenti conquistati dalle 4×100 stile libero di genere, la spedizione azzurra si conferma estremamente competitiva e archivia i bronzi di Bianca Nannucci e della 4×100 stile libero mista. In ordine cronologico il primo piazzamento sul podio lo aveva firmato Nannucci, 18enne fiorentina che si è attestata in terza posizione nella finale dei 200 sl con il tempo di 1’58?82 (superando due atlete nell’ultima vasca) nella competizione vinta dalla tedesca Linda Roth in 1’57?79 davanti alla russa sotto bandiera neutrale Sofia Diakova (1’58?32). 🔗 Leggi su Oasport.it
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