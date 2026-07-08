Nuoto l’Italia raccoglie altre due medaglie agli Europei Juniores | sul podio Nannucci e la 4×100 sl mista

Notizia in breve

Durante la seconda giornata dei Campionati Europei Juniores di nuoto a Monaco di Baviera, l’Italia ha conquistato due medaglie. Un nuotatore italiano si è piazzato sul podio nella gara individuale, mentre la staffetta 4x100 stile libero mista ha ottenuto un piazzamento tra i primi tre. La competizione si svolge nell’Olympiaschwimmhalle e prosegue con le gare successive.