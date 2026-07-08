Durante la seconda giornata degli Europei Juniores di nuoto a Monaco, l’Italia ha conquistato due medaglie, portando il totale a quattro podi. Tra i successi, spiccano le prestazioni di un nuotatore e della staffetta mista. La competizione si svolge in un contesto in cui la presenza della nazionale russa, assente da tempo, ha cambiato gli equilibri della gara.

La 2ª giornata degli Europei Juniores a Monaco regala 2 medaglie all’Italia. La spedizione azzurra sale a quota 4 podi complessivi, in un panorama stravolto dal ritorno della nazionale russa. Bianca Nannucci si conferma ad alti livelli e strappa la medaglia di bronzo nei 200 stile libero in 1’58"82, alle spalle della tedesca Linda Roth. Lucrezia Domina chiude la gara al 7° posto. L’altra grande gioia tricolore arriva dalla staffetta 4×100 stile libero mista: Ceolin, Tassan-Caser, Santambrogio e Mao salgono sul 3° gradino del podio con 3’26"97, arrendendosi solo a Russia e Gran Bretagna. Niente gloria per gli altri finalisti italiani. Nei 200 farfalla, Thomas Carapia e Stefano Mogno terminano in 6ª e 5ª posizione. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Nuoto, Europei Juniores: Nannucci e la staffetta a podio: i risultati di oggi

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Nuoto, l’Italia raccoglie altre due medaglie agli Europei Juniores: sul podio Nannucci e la 4×100 sl mista - x.com

Europei Juniores. Giorno 2. 4X100 stile libero mixed e Bianca Nannucci di bronzo. WRJ staffetta mixed AIN.Azzurri: 100 FA D - 4) Santambrogio – 1'0005 Q; 14) Becattini – 1'0127 Q. 200 MX U - 8) Aldrighetti – 2'0263 Q; 9) Acampora – 2'0274 Q. 50 SL D - 20) Leoni – 2590; 32) La Bella – 2625; 33) Lopez ... nuoto.com

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