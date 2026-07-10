LIVE Nuoto Europei juniores 2026 in DIRETTA | Acampora Domina Procaccini e 4×100 mixed mista in finale Mao avanza nei 100 sl!
Durante gli Europei juniores di nuoto 2026, alcuni atleti italiani sono in finale, tra cui Acampora, Domina, Procaccini e la staffetta 4×100 mixed mista. Mao è passato ai 100 stile libero. Nella prima batteria degli 800 stile libero, l’atleta azero ha vinto con un tempo di 8’30”21, mentre nella quinta batteria è stato presente un nuotatore italiano, che ha concluso con un tempo di 11 secondi.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.39: L’azero Shirmammadli vince la prima delle sei batterie degli 800 sl con il tempo di 8’30”21. Nella quinta c’è l’unico azzurro iscritto, Francesco Volpe 11.18: Queste le atlete qualificate per la finale degli 800 sl: Diakova (RUS), Jackl (HUN), Stiger (ROU), Misharina (RUS), Domina (ITA), Procaccini (ITA), Buttler (GER), Hamalainen (FIN) 11.15: Due azzurre in finale domani negli 800 sl! L’ultima batteria va alla russa Diakova che, con 8’36”58 fa segnare il miglior tempo ed elimina Arshavskaia. Domina sesta, Procaccini settima 11.13: A metà dell’ultima batteria si mette benino per le azzurre. In quattro sono sotto al tempo di Procaccini ma una delle russe dovrà uscire per forza e dunque potrebbero entrare entrambe le italiane 11. 🔗 Leggi su Oasport.it
Day 1 | B/Junior/Para Finals | AP Race London International 2026
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