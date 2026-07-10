Nunzia De Girolamo si fa male in vacanza | Michelle Hunziker e Giulio Berruti diventano i suoi dottori per un giorno

Durante le vacanze estive, una nota figura televisiva si è infortunata. In occasione del incidente, due personaggi pubblici sono intervenuti come “medici” temporanei. L’episodio si è verificato durante un periodo di relax e non sono stati riportati dettagli sulle cure o sulle conseguenze dell’incidente. La vacanza si è così trasformata in un momento di imprevisto, con due volti noti che hanno assistito l’infortunata. La notizia si unisce agli eventi quotidiani di personaggi dello spettacolo durante le ferie.

Le vacanze estive dei volti noti della televisione italiana continuano a regalare momenti che oscillano tra il glamour da cartolina e l’imprevisto quotidiano. Questa volta protagonista è Nunzia De Girolamo, conduttrice di Ciao Maschio, che ha condiviso sui suoi canali social un episodio accaduto durante la sua permanenza a Panarea, nelle splendide Isole Eolie. Un piccolo infortunio al piede ha trasformato una tranquilla giornata in barca in un momento da pronto soccorso improvvisato, con tanto di infermieri d’eccezione. Nello specifico, la De Girolamo sta trascorrendo alcuni giorni di relax nell’arcipelago siciliano, in compagnia di un gruppo di amici che include Michelle Hunziker, il suo compagno Giulio Berruti e Jonathan Kashanian. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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