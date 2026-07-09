Durante una gita in barca alle Isole Eolie, una persona ha subito un infortunio al piede. In seguito all’incidente, Michelle Hunziker e Giulio Berruti sono intervenuti come infermieri per assisterla. La giornata di mare, che aveva previsto momenti di relax, si è conclusa con la necessità di prestare assistenza medica sul posto. Nessuna altra informazione sui dettagli dell’incidente o sulle condizioni della persona coinvolta.

Una giornata di relax in mare si è trasformata in un piccolo imprevisto per Nunzia De Girolamo, che durante una gita in barca alle Isole Eolie ha riportato un infortunio al piede. A prendersi cura di lei, in attesa delle cure necessarie, sono stati due “infermieri” d’eccezione: Michelle Hunziker e Giulio Berruti. La conduttrice di “Ciao Maschio” si trovava a bordo insieme a un gruppo di amici, tra cui la showgirl svizzera e l’attore, quando un incidente ha interrotto il momento di spensieratezza. Il problema al piede ha richiesto l’intervento improvvisato dei presenti, che hanno trasformato la barca in una piccola infermeria con bende e disinfettanti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Quanti vorrebbero un infortunio in barca per avere questi dottori?”: Michelle Hunziker e Giulio Berruti diventano gli infermieri di Nunzia De Girolamo dopo un incidente in barca

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