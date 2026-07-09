Quanti vorrebbero un infortunio in barca per avere questi dottori? | Michelle Hunziker e Giulio Berruti diventano gli infermieri di Nunzia De Girolamo dopo un incidente in barca
Durante una gita in barca alle Isole Eolie, una persona ha subito un infortunio al piede. In seguito all’incidente, Michelle Hunziker e Giulio Berruti sono intervenuti come infermieri per assisterla. La giornata di mare, che aveva previsto momenti di relax, si è conclusa con la necessità di prestare assistenza medica sul posto. Nessuna altra informazione sui dettagli dell’incidente o sulle condizioni della persona coinvolta.
Una giornata di relax in mare si è trasformata in un piccolo imprevisto per Nunzia De Girolamo, che durante una gita in barca alle Isole Eolie ha riportato un infortunio al piede. A prendersi cura di lei, in attesa delle cure necessarie, sono stati due “infermieri” d’eccezione: Michelle Hunziker e Giulio Berruti. La conduttrice di “Ciao Maschio” si trovava a bordo insieme a un gruppo di amici, tra cui la showgirl svizzera e l’attore, quando un incidente ha interrotto il momento di spensieratezza. Il problema al piede ha richiesto l’intervento improvvisato dei presenti, che hanno trasformato la barca in una piccola infermeria con bende e disinfettanti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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