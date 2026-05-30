Durante le elezioni comunali, la leader del partito di centrosinistra ha dichiarato che il risultato è stato un pareggio e non una vittoria per il centrodestra. Ha affermato che, modificando i parametri di analisi e considerando diversi risultati, si può sostenere questa interpretazione. La sua posizione si basa su una lettura dei dati elettorali che enfatizza le differenze tra le varie città e i risultati complessivi.

Elly Schlein ha trovato il modo di pareggiare anche quando perde. Basta cambiare il tabellone, scegliere i numeri giusti, togliere peso alle città più pesanti e sommare quelle più comode. Così Venezia, che il centrosinistra voleva trasformare nella prova generale della riscossa, diventa una partita laterale. Reggio Calabria, passata al centrodestra, scivola tra le note a margine. E la sconfitta - parola impronunciabile al Nazareno - viene ribattezzata “ pareggio ”. Non è solo una questione di comunicazione, ma il sintomo di una segreteria che da quando è nata vive nella stessa confusione: vuole guidare l’alternativa, ma non riesce nemmeno a mettersi d’accordo con la realtà. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Comunali, la Schlein nega ancora l'evidenza: "È stato un pareggio e non una vittoria della Meloni"

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