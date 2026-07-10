Non solo Hormuz | è la Cina l’arbitro delle quotazioni del petrolio

La Cina ha influenzato le quotazioni del petrolio, superando le tensioni nel Golfo Persico. Recentemente, il mercato ha temuto una crisi energetica globale a causa di attacchi nel Golfo Persico, del blocco dello Stretto di Hormuz e di danni a impianti in Russia. La possibilità di interruzioni nelle forniture ha riacceso i timori di uno shock energetico, simile a quello causato dall’invasione russa dell’Ucraina nel 2022.

Solo poche settimane fa il mercato temeva una nuova crisi energetica globale. Gli attacchi nel Golfo Persico, il blocco dello Stretto di Hormuz, i danni a impianti petroliferi e raffinerie in Russia e il rischio di un’interruzione delle forniture avevano riportato alla memoria lo shock seguito all’invasione russa dell’Ucraina nel 2022. Eppure, oggi lo scenario appare completamente diverso. Le quotazioni del petrolio sono tornate ai livelli precedenti al conflitto, il gas ha perso gran parte dei rialzi registrati durante la crisi e anche numerose altre materie prime hanno invertito la rotta. A prima vista, il mercato sembra aver archiviato la guerra. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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The world's energy referee on Strait of Hormuz - the biggest crisis in 50 years

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