Il risiko del petrolio tra Usa Russia Cina ed Europa | vincitori e vinti della crisi nello Stretto di Hormuz

Da tpi.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il controllo delle rotte nel Golfo Persico, in particolare nello Stretto di Hormuz, continua a essere al centro di tensioni tra diverse nazioni. Stati Uniti, Russia, Cina ed Europa si contendono gli interessi strategici e le risorse energetiche della regione. La crisi ha influenzato i prezzi del petrolio e le dinamiche geopolitiche, con alcuni attori che hanno rafforzato la propria presenza, mentre altri hanno subito contraccolpi economici e politici. La situazione resta complessa e in evoluzione, senza segnali di una risoluzione immediata.

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