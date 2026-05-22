Il controllo delle rotte nel Golfo Persico, in particolare nello Stretto di Hormuz, continua a essere al centro di tensioni tra diverse nazioni. Stati Uniti, Russia, Cina ed Europa si contendono gli interessi strategici e le risorse energetiche della regione. La crisi ha influenzato i prezzi del petrolio e le dinamiche geopolitiche, con alcuni attori che hanno rafforzato la propria presenza, mentre altri hanno subito contraccolpi economici e politici. La situazione resta complessa e in evoluzione, senza segnali di una risoluzione immediata.

In ogni guerra c’è chi guadagna e c’è chi perde, anche in quelle che sembrano destabilizzare l’intero ordine mondiale. Anche nel conflitto in Iran. L’escalation in Medio Oriente e il conseguente blocco dello stretto di Hormuz, il passaggio marittimo da cui transita circa un quinto del petrolio mondiale, stanno ridisegnando gli equilibri geopolitici ed economici globali. E mentre l’Occidente tenta di evitare lo scenario peggiore, ovvero quello di uno shock energetico, alcuni attori internazionali stanno trasformando la crisi in Medio Oriente in un vero e proprio vantaggio. I calcoli di Mosca È il caso della Russia di Putin che, nonostante gli... 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Il risiko del petrolio tra Usa, Russia, Cina ed Europa: vincitori e vinti della crisi nello Stretto di Hormuz

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

China, Russia veto a Strait of Hormuz resolution

Sullo stesso argomento

Crisi nello Stretto di Hormuz: la Cina cambia strategia con l’Iran? Punti chiave Come influenzerà il nuovo accordo tra Xi e Trump l'approvvigionamento cinese? Perché la militarizzazione dello Stretto di Hormuz...

Iran-Usa, nave iraniana sequestrata nello Stretto di Hormuz: petrolio in rialzoI prezzi del petrolio sono aumentati bruscamente lunedì, a causa delle rinnovate tensioni tra Trump e Iran che hanno scosso i mercati.

Il risiko del petrolio tra Usa, Russia, Cina ed Europa: vincitori e vinti della crisi nello Stretto di HormuzIn ogni guerra c’è chi guadagna e c’è chi perde, anche in quelle che sembrano destabilizzare l’intero ordine mondiale. Anche nel conflitto in Iran. L’escalation in Medio Oriente e il conseguente blocc ... tpi.it

Lo storico Giuliano Garavini a TPI: Gli equilibri di potere mondiali si reggono ancora sul petrolioLa guerra all’Iran, la minaccia sullo Stretto di Hormuz e le tensioni dentro l’Opec mostrano che il petrolio resta uno dei terreni decisivi della competizione globale. Per lo storico Giuliano Garavini ... tpi.it

Trump voleva l'aiuto della Cina con l'Iran. La Cina era felice di lasciarlo dimenare. reddit