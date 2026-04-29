Il prezzo del petrolio ha registrato un aumento significativo in seguito alle notizie di una possibile chiusura del Golfo di Hormuz per diversi mesi, a causa di tensioni tra le nazioni coinvolte. Le scorte di greggio sono diminuite a un ritmo record, mentre i negoziati tra Stati Uniti e Iran sono ancora in stallo. Nel frattempo, gli Emirati Arabi hanno annunciato la loro uscita dall’Opec, alimentando le preoccupazioni sul mercato energetico globale.

Milano, 29 aprile 2026 - La crisi energetica resta al centro delle preoccupazioni dei leader mondiali, mentre non si arresta il rialzo del petrolio a causa dello stallo dei negoziati tra Usa e Iran e dopo l' uscita degli Emirati Arabi dall'Opec. Il Wti sale del 5,35% oltre i 105 dollari, mentre il Brent punta quota 120 dollari: guadagna il 5,7% e si ferma a 117,5. Schizza anche il gas il cui prezzo sale del 7,5% e punta i 47 euro al megawattora. Borse europee in affanno. A Francoforte il Dax lascia sul parterre lo 0,39%, in linea con Parigi (-0,39%) e Amsterdam (-0,38%). Più pesante Madrid -0,75% e soprattutto Londra con il Ftse 100 che perde l'1,19% e conquista la maglia nera di giornata.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Petrolio, Hormuz è un incubo: “Chiuso per mesi”. Vola il prezzo del petrolio. Gli analisti: scorte giù a un ritmo record

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