Non riconosco l’autorità italiana camionista polacco forza posto di blocco

Un camionista polacco di 48 anni ha rifiutato di fermarsi a un posto di blocco in Trentino, dichiarando di non riconoscere l’autorità italiana e le leggi del paese. Dopo aver ignorato i segnali delle forze dell’ordine, ha proseguito la marcia, venendo successivamente fermato. L’uomo è stato condotto in commissariato, dove è stato identificato. La polizia ha avviato le procedure di rito.

TRENTO – “Non riconosco le leggi della Repubblica italiana né l’autorità delle forze dell’ordine”. Con queste parole un camionista polacco di 48 anni, alla guida di un autoarticolato, si è rifiutato di fornire le proprie generalità e di esibire i documenti dopo essere stato intercettato dalla Polizia locale di Trento nei pressi dell’Interporto doganale. L’uomo ha forzato un posto di blocco ieri tardo pomeriggio, costringendo gli agenti a un inseguimento durato diversi chilometri prima di essere bloccato. Una volta fermato, il conducente ha ostruito la carreggiata per circa mezz’ora e ha opposto resistenza anche durante le procedure di fotosegnalamento in comando. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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