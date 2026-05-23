Forza il posto di blocco inseguimento nella notte per 20 chilometri

Nella notte del 21 maggio, un uomo ha forzato un posto di blocco a Onano, in provincia di Viterbo, ignorando l’alt imposto dai carabinieri. È scappato a forte velocità e ha proseguito l’inseguimento per circa 20 chilometri, arrivando in Toscana. L’auto è stata inseguita per tutta la strada, senza ulteriori dettagli sui risultati dell’operazione o eventuali conseguenze.

Un inseguimento lungo circa 20 chilometri, iniziato nella provincia di Viterbo e finito in Toscana. È avvenuto nella notte del 21 maggio quando, a Onano, un uomo alla guida della propria auto ha ignorato l'alt intimato dai carabinieri, forzando il posto di blocco e allontanandosi a forte velocità. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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Cop Set Up a Roadblock on the Belt Parkway. A 28-Year-Old Was Shot at a Roadblock.

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