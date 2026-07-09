Non riconosco la legge italiana e blocca una strada a Trento | camionista fermato e denunciato a piede libero

Un camionista polacco di 48 anni si è rifiutato di fermarsi a un posto di blocco a Trento, occupando la carreggiata. Durante il tentativo di controllo, ha dichiarato di non riconoscere la legge italiana. È stato fermato e denunciato a piede libero. La strada è stata bloccata per alcuni minuti prima che l’uomo fosse arrestato. Non ci sono stati altri incidenti o feriti.

Un camionista polacco di 48 anni è stato denunciato a piede libero dopo che si è rifiutato di fermarsi a un posto di blocco e ha occupato la carreggiata. Ai poliziotti, il camionista ha detto di "non riconoscere la legge italiana". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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