Non dipende da me Francesco Gabbani annulla un concerto all’improvviso | cosa c’è dietro lo stop?

Il concerto di Francesco Gabbani previsto per il 27 agosto all’Ippodromo di Vinovo è stato annullato senza preavviso. L’artista ha dichiarato che la decisione non dipende da lui. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni dell’annullamento. La data era inserita nel calendario delle sue esibizioni estive. Nessuna comunicazione ufficiale ha indicato eventuali cause tecniche o logistiche. La notizia ha generato sconcerto tra i fan, che attendevano l’evento.

Un annuncio inaspettato ha colto di sorpresa i fan di Francesco Gabbani, visto che il concerto previsto per il 27 agosto all’Ippodromo di Vinovo, in provincia di Torino, è stato ufficialmente annullato. La notizia è arrivata attraverso una storia pubblicata su Instagram dallo stesso cantautore insieme ad Artist First, lasciando migliaia di spettatori con molte domande e un biglietto già acquistato. La data piemontese era tra le più attese del tour estivo, quello che sta accompagnando il successo del nuovo singolo Summer Funk, con l’evento che stava registrando un’ottima risposta da parte del pubblico e si avvicinava al tutto esaurito, rendendo la cancellazione ancora più sorprendente. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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