Non dipende da me Francesco Gabbani annulla un concerto all’improvviso | cosa c’è dietro lo stop?

Da screenworld.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il concerto di Francesco Gabbani previsto per il 27 agosto all’Ippodromo di Vinovo è stato annullato senza preavviso. L’artista ha dichiarato che la decisione non dipende da lui. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni dell’annullamento. La data era inserita nel calendario delle sue esibizioni estive. Nessuna comunicazione ufficiale ha indicato eventuali cause tecniche o logistiche. La notizia ha generato sconcerto tra i fan, che attendevano l’evento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un annuncio inaspettato ha colto di sorpresa i fan di Francesco Gabbani, visto che il concerto previsto per il 27 agosto all’Ippodromo di Vinovo, in provincia di Torino, è stato ufficialmente annullato. La notizia è arrivata attraverso una storia pubblicata su Instagram dallo stesso cantautore insieme ad Artist First, lasciando migliaia di spettatori con molte domande e un biglietto già acquistato. La data piemontese era tra le più attese del tour estivo, quello che sta accompagnando il successo del nuovo singolo Summer Funk, con l’evento che stava registrando un’ottima risposta da parte del pubblico e si avvicinava al tutto esaurito, rendendo la cancellazione ancora più sorprendente. 🔗 Leggi su Screenworld.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Francesco Gabbani canta Summer Funk al concerto di Catania a Villa Bellini

Video Francesco Gabbani canta Summer Funk al concerto di Catania a Villa Bellini

Notizie e thread social correlati

Francesco Gabbani costretto ad annullare un concerto: “Non dipende da me”Il cantante ha annunciato l’annullamento di un concerto previsto per il 27 agosto all’Ippodromo di Vinovo, vicino a Torino.

Leggi anche: Francesco Gabbani ha annullato un concerto quasi sold out: ma c’è un motivo dietro, ecco cos’è successo

Temi più discussi: Salta il concerto di Francesco Gabbani a Vinovo, non c'erano le condizioni: perché è stato annullato; Francesco Gabbani annulla il concerto (a un passo dal sold out) a Vinovo: Ci tenevo molto, ma è giusto tutelare il pubblico; Francesco Gabbani costretto ad annullare un concerto: Non dipende da me; Lory Del Santo e la confessione su Donald Trump, mi sono pentita di non averlo chiamato, era simpatico.

francesco gabbani non dipende da meSalta il concerto di Francesco Gabbani a Vinovo, non c'erano le condizioni: perché è stato annullatoVinovo, annullato il concerto di Francesco Gabbani: i motivi della cancellazione dell'evento e come chiedere il rimborso del biglietto ... virgilio.it

francesco gabbani non dipende da meFrancesco Gabbani costretto ad annullare un concerto: Non dipende da meBrutte notizie per chi aveva già acquistato i biglietti per Vinovo: Francesco Gabbani è stato costretto ad annullare l’atteso concerto. dilei.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web