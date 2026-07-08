Francesco Gabbani ha cancellato un concerto quasi tutto esaurito. Il cantante sta portando avanti il suo tour iniziato il 12 giugno, promosso dal successo del singolo “Summer Funk”. Durante le pause del tour, partecipa alle registrazioni delle nuove puntate di X Factor 2026, in programma a settembre su Sky e Now.

Sull’onda del successo del singolo estivo “Summer Funk”, Francesco Gabbani sta girando in lungo e in largo l’Italia con il suo tour, partito lo scorso 12 giugno, e tra una pausa e l’altra registra le nuove puntate di X Factor 2026, in arrivo su Sky e Now a settembre. È arrivato tramite una Instagram story, pubblicata il 6 luglio da Francesco Gabbani e dall’organizzatore Artist First, l’annuncio ufficiale dell’annullamento del concerto previsto per il 27 agosto all’Ippodromo di Vinovo, in provincia di Torino. “Per ragioni organizzative non imputabili all’artista né al suo team, il concerto dell’artista previsto per il 27 agosto 2026 all’Ippodromo di Vinovo è stato annullato”: queste le parole riportate nella comunicazione ufficiale, che non fornisce ulteriori dettagli sulle cause che hanno portato alla cancellazione dell’evento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Francesco Gabbani ha annullato un concerto quasi sold out: ma c’è un motivo dietro, ecco cos’è successo

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Francesco Gabbani canta Summer Funk al concerto di Catania a Villa Bellini

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