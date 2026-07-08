Il cantante ha annunciato l’annullamento di un concerto previsto per il 27 agosto all’Ippodromo di Vinovo, vicino a Torino. La cancellazione è stata comunicata con un messaggio in cui ha spiegato che la decisione non dipende da lui. La notizia ha sorpreso i fan, che aspettavano quella data come una delle tappe principali del tour estivo. Nessun dettaglio sulle ragioni ufficiali dell’annullamento.

Nel bel mezzo di un’estate che prometteva ritmo e sorrisi, Francesco Gabbani ha dato un annuncio che ha preso alla sprovvista molti fan. Il cantante si è trovato costretto a cancellare improvvisamente una delle tappe più attese del suo tour estivo, programmata per il prossimo 27 agosto all’Ippodromo di Vinovo, alle porte di Torino. L’annuncio di Francesco Gabbani su Instagram. Il legame che unisce Francesco Gabbani alla sua fanbase è da sempre speciale, fatto di trasparenza e ma soprattutto di grande affetto. Ed è proprio alla luce di tutto questo che il cantautore di Carrara ha voluto metterci subito la faccia, chiarendo la situazione.... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Francesco Gabbani costretto ad annullare un concerto: “Non dipende da me”

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#Buongiorno, concerto annullato perché la società organizzatrice del festival non è attualmente in grado di garantire le condizioni necessarie per il corretto svolgimento dell’evento Questo nel qui e ora è davvero un bel gesto. Raro. Grazie #FrancescoGab x.com

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