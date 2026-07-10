Un ex portiere della nazionale e dell’Inter ha inseguito e fermato un ladro che aveva rubato una bicicletta nel centro di Milano. L’uomo ha preso l’iniziativa, partendo a tutta velocità per recuperare la bici e restituirla al proprietario. L’episodio si è verificato in zona urbana, dove l’ex calciatore ha agito prontamente per bloccare il furto.

Francesco Toldo, ex portiere dell’Inter e della nazionale, ha sventato un furto di bicicletta nel centro di Milano. L’ex estremo difensore, che ora ha 54 anni ed è responsabile del progetto Inter Legends, intorno alle 20 di ieri sera stava parcheggiando lo scooter in via Agnello quando ha notato un ragazzo che stava inseguendo un coetaneo mentre quest’ultimo scappava in bicicletta. Quando Toldo ha chiesto all’inseguitore cosa stesse succedendo, il ragazzo ha risposto: “ Mi ha rubato la bici “. A quel punto l’ex portiere, che indossava la divisa da volontario della protezione civile, ha inseguito il ladro e all’altezza di corso Vittorio Emanuele II lo ha fatto cadere dalla bicicletta, poi restituita al legittimo proprietario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non ci ho pensato un secondo e sono partito a tutta velocità”: Francesco Toldo insegue il ladro e restituisce la bici rubata al proprietario.

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«L'ho affiancato e l'ho spinto», Francesco Toldo insegue e blocca un ladro di biciclette a Milano

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