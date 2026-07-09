Un ex portiere ha inseguito e disarcionato un ladro di biciclette a Milano, senza esitazione, attirando l'applauso dei passanti. L'uomo, noto per aver difeso la porta in carriera, ha agito immediatamente per fermare il ladro in fuga. L'episodio si è verificato nel centro della città, dove i passanti hanno assistito alla scena. Nessuna informazione è stata fornita sulle conseguenze legali dell'intervento.

Milano, 9 luglio 2026 – In carriera era abituato a volare tra i pali respingendo i tiri più insidiosi. A svettare più in alto di tutti, bloccando un pallone che poteva risultare pericoloso. E nonostante i guantoni li abbia appesi al chiodo già da ben 16 anni, Francesco Toldo non ha perso assolutamente i riflessi. L’ex portiere di Inter, Fiorentina e Nazionale italiana ha sventato un furto, placcando un ladro di biciclette in pieno centro a Milano. Questa sera, poco prima delle 20.00, l'ex numero uno, attuale responsabile del progetto Inter Legends, stava parcheggiando lo scooter in via Agnello quando ha assistito a una scena sospetta: un ragazzo stava correndo all'inseguimento di un coetaneo in bicicletta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Francesco Toldo eroe per caso, l’ex portiere insegue un ladro di biciclette a Milano: “Non ci ho pensato un secondo, l’ho disarcionato”. Applausi dai passanti

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