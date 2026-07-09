Francesco Toldo vede un furto in centro a Milano insegue il ladro e restituisce la bici al proprietario

Un ex portiere ha assistito a un tentativo di furto in centro a Milano, in cui un giovane aveva appena sottratto una bicicletta. Ha inseguito il presunto ladro e, riuscendo a bloccarlo, ha restituito il mezzo al proprietario. L’intervento è avvenuto in strada, dove l’osservatore ha riconosciuto la scena e si è immesso nel tentativo di fermare il sospettato. Nessuna informazione sulle eventuali conseguenze legali o sull’identità delle persone coinvolte.

Ha visto un ragazzo correre dietro a un altro giovane in bicicletta e ha capito che qualcosa non andava. Così Francesco Toldo, ex portiere dell’Inter e della Nazionale italiana, è intervenuto in pieno centro a Milano riuscendo a bloccare un giovane accusato di aver appena rubato una bici. L’episodio è avvenuto questa sera, poco prima delle 20, in via Agnello, a pochi passi da corso Vittorio Emanuele II. La dinamica del furto e dell’inseguimento. Secondo quanto riferisce Ansa, Toldo, che oggi responsabile del progetto Inter Legends, stava parcheggiando lo scooter quando ha notato la scena: un ragazzo stava inseguendo a piedi un coetaneo che si stava allontanando in bicicletta. 🔗 Leggi su Open.online

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