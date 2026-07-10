La Spagna ha eliminato il Belgio nel Mondiale, anche grazie al gol di De Ketelaere, l’unico atalantino ancora in gara. Il giocatore è il primo nerazzurro a segnare tre reti nel torneo. Nonostante il gol di De Ketelaere, la squadra belga non è riuscita a passare il turno. La partita si è conclusa con la vittoria della Spagna, che ha eliminato il Belgio dai Mondiali.

CALCIO. Il fantasista mancino era l’ultimo atalantino in corsa per il Mondiale. È però il primo nerazzurro ad aver segnato tre gol nel torneo. Charles De Ketelaere entra ancor di più nella storia dell’Atalanta. Con il gol segnato alla Spagna nei quarti di finale del Mondiale, è diventato il primo nerazzurro ad aver segnato tre gol nel torneo, superando i due firmati da Caniggia nel 1990. Una magra consolazione, perché il suo Belgio è stato eliminato dalla Spagna con un gol di Merino a due minuti dal novantesimo. Un’altra prova positiva per De Ketelaere, che il commissario tecnico Rudi Garcia ha schierato ancora una volta nel ruolo di centravanti, a maggior ragione dopo la doppietta contro gli Stati Uniti agli ottavi di finale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Non basta il gol di De Ketelaere: la Spagna elimina il Belgio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

GUARDA: La Spagna subisce il primo gol nella Coppa del Mondo 2026 mentre De Ketelaere annulla il primo gol di RuizDurante i quarti di finale della Coppa del Mondo 2026, la Spagna ha subito il suo primo gol nel torneo.

Super De Ketelaere mette fine al sogno americano: il Belgio raggiunge la Spagna ai quartiIl Belgio ha battuto gli Stati Uniti 4-1 nei quarti di finale dei Mondiali 2026, assicurandosi il passaggio alla fase successiva.

Temi più discussi: Non basta il gol di De Ketelaere: la Spagna elimina il Belgio; Fabian Ruiz e Merino portano la Spagna in semifinale contro la Francia: al Belgio non basta De Ketelaere; Belgio, lezione agli Stati Uniti: De Ketelaere firma la doppietta, Lukaku cala il poker; Spagna-Belgio 2-1, pagelle: Yamal intermittente, Lammens esordio shock, CDK non basta.

Spagna-Belgio 2-1, le pagelle: Lamine Yamal intermittente, De Ketelaere non basta, Lammens esordio disastroso, Merino uomo del destino della RojaMONDIALI 2026 - Ruiz e Merino decisivi, benissimo Laporte. Non brillante Yamal, che fatica a imporsi. Nel Belgio spenti De Bruyne e Lukaku. CDK promosso. eurosport.it

Non basta il gol di De Ketelaere: la Spagna elimina il BelgioIl fantasista mancino era l’ultimo atalantino in corsa per il Mondiale. È però il primo nerazzurro ad aver segnato tre gol nel torneo. ecodibergamo.it

Non credo che questa [sconfitta] ricada su Pochettino. - Taylor Twellman su chi è il maggiore responsabile della sconfitta degli USMNT negli ottavi di finale contro il Belgio reddit