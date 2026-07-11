GUARDA | La Spagna subisce il primo gol nella Coppa del Mondo 2026 mentre De Ketelaere annulla il primo gol di Ruiz

Durante i quarti di finale della Coppa del Mondo 2026, la Spagna ha subito il suo primo gol nel torneo. Il gol di apertura di Fabian Ruiz è stato annullato da Charles De Ketelaere del Belgio. L'incontro si è disputato a Los Angeles.

2026-07-10 21:55:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: La Spagna ha subito gol per la prima volta nella Coppa del Mondo 2026 quando Charles De Ketelaere del Belgio ha annullato il gol di apertura di Fabian Ruiz nei quarti di finale a Los Angeles. Il Belgio aveva frustrato la Spagna senza difficoltà per gran parte del primo tempo, con Jeremy Doku che forniva una minaccia per la squadra di Rudi Garcia. Ma, dopo che Lamine Yamal aveva tirato a lato da fuori area, la Spagna ha trovato la svolta alla mezz’ora quando Ruiz si è avventato su un rimbalzo dopo che Thibaut Courtois è riuscito solo a respingere un tiro di Dani Olmo sulla sua traiettoria. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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