Super De Ketelaere mette fine al sogno americano | il Belgio raggiunge la Spagna ai quarti

Da sportmediaset.mediaset.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Belgio ha battuto gli Stati Uniti 4-1 nei quarti di finale dei Mondiali 2026, assicurandosi il passaggio alla fase successiva. La partita si è disputata allo Seattle Stadium e ha visto due reti di Charles De Ketelaere, al nono e al trentatreesimo minuto. La vittoria ha concluso le polemiche legate alla sospensione della squalifica di un giocatore statunitense. La partita è stata caratterizzata anche da altre marcature, contribuendo alla vittoria del team europeo.

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Un poker che spegne le polemiche. Il Belgio supera 4-1 gli Usa e stacca il pass per i Quarti di finale dei Mondiali 2026. A illuminare il match del Seattle Stadium, preceduto dalle polemiche per la sospensione della squalifica allo statunitense Balogun, Charles De Ketelaere autore di una doppietta, al 9' e al 33'. In mezzo il momentaneo pari dei padroni di casa realizzato da Tillman al 31'. Nella ripresa Vanaken fa 3-1 al 57'. Lukaku segna il 4-1 al 93'. Il Belgio si giocherà un posto in semifinale contro la Spagna. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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