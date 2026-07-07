Super De Ketelaere mette fine al sogno americano | il Belgio raggiunge la Spagna ai quarti
Il Belgio ha battuto gli Stati Uniti 4-1 nei quarti di finale dei Mondiali 2026, assicurandosi il passaggio alla fase successiva. La partita si è disputata allo Seattle Stadium e ha visto due reti di Charles De Ketelaere, al nono e al trentatreesimo minuto. La vittoria ha concluso le polemiche legate alla sospensione della squalifica di un giocatore statunitense. La partita è stata caratterizzata anche da altre marcature, contribuendo alla vittoria del team europeo.
Un poker che spegne le polemiche. Il Belgio supera 4-1 gli Usa e stacca il pass per i Quarti di finale dei Mondiali 2026. A illuminare il match del Seattle Stadium, preceduto dalle polemiche per la sospensione della squalifica allo statunitense Balogun, Charles De Ketelaere autore di una doppietta, al 9' e al 33'. In mezzo il momentaneo pari dei padroni di casa realizzato da Tillman al 31'. Nella ripresa Vanaken fa 3-1 al 57'. Lukaku segna il 4-1 al 93'. Il Belgio si giocherà un posto in semifinale contro la Spagna. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Doppio De Ketelaere e Lukaku: il Belgio batte gli Usa 4-1 ed è ai quarti
Belgio batte USA 4-1: De Ketelaere e Lukaku trascinano i Diavoli Rossi ai quarti.Il Belgio ha battuto gli Stati Uniti 4-1 e si è qualificato per i quarti di finale del Mondiale 2026.
Argomenti più discussi: Balogun gioca, il Belgio vince: super De Ketelaere e Lukaku eliminano gli Stati Uniti; Stati Uniti-Belgio, che show ai Mondiali: due gol in due minuti.
La Roma mette a segno un grande acquisto: Tony D'Amico. Il direttore sportivo che ha scoperto Højlund, portato Lookman a Bergamo, creduto in Ederson, e costruito operazioni come De Ketelaere e Retegui. L'uomo delle super plusvalenze, capace di trasfor facebook
Balogun gioca, il Belgio vince: super De Ketelaere e Lukaku eliminano gli Stati UnitiIl Belgio archivia il caso Balogun eliminando gli Stati Uniti e rendendo vana la sospensione della squalifica dell'attaccante. La squadra di Garcia vince (4-1) con un grande De Ketelaere (doppietta) e ... msn.com
Serie A, Atalanta-Lazio 3-1: Pasalic e super De Ketelaere affondano SarriTrionfo dell'Atalanta che ha battuto in casa 3-1 la Lazio in uno scontro diretto per la lotta al piazzamento Champions in Serie A. Al Gewiss Stadium, i nerazzurri di Gasperini trascinati da De ... sportmediaset.mediaset.it