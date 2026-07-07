Super De Ketelaere mette fine al sogno americano | il Belgio raggiunge la Spagna ai quarti

Notizia in breve

Il Belgio ha battuto gli Stati Uniti 4-1 nei quarti di finale dei Mondiali 2026, assicurandosi il passaggio alla fase successiva. La partita si è disputata allo Seattle Stadium e ha visto due reti di Charles De Ketelaere, al nono e al trentatreesimo minuto. La vittoria ha concluso le polemiche legate alla sospensione della squalifica di un giocatore statunitense. La partita è stata caratterizzata anche da altre marcature, contribuendo alla vittoria del team europeo.