Novak Djokovic ha dichiarato di aver subito una sconfitta per 6-4, 6-4, 6-4 nella semifinale di Wimbledon, ammettendo che il suo avversario, Jannik Sinner, era almeno un livello sopra di lui. Il tennista serbo ha riconosciuto la superiorità dell’italiano durante l’incontro, ma ha anche aggiunto che non si tratta dell’ultima occasione per tornare a competere sul campo londinese. La partita si è conclusa con tre set vinti da Sinner, senza ulteriori dettagli sulle strategie adottate.

“Lui era almeno un livello sopra di me. Se non due”. Non si nasconde, Novak Djokovic, dopo il triplo 6-4 preso nella semifinale di Wimbledon: Jannik Sinner è stato migliore di lui. E stavolta non è questione di infortuni, come nell’incrocio dello scorso anno sull’erba londinese. “Non c’era molto che potessi fare: è stata una ripassata”, ha detto Nole. Il 39enne non ha problemi ad ammettere che contro il Sinner affrontato nel pomeriggio sul Centrale c’era poco da fare. “Ero almeno mezzo passo più lento, praticamente su ogni tiro - ammette -. È così semplice: è stato migliore lui. Io non ero abbastanza in forma, abbastanza reattivo, abbastanza pronto a reagire per giocare contro di lui. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Nole: "Jannik due livelli sopra di me. Ma non è stata la mia ultima volta a Wimbledon"

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Jannik Sinner parla di Novak Djokovic in conferenza stampa | Wimbledon

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