Jannik vs Nole tutte le emozioni di una sfida infinita che sta vincendo Sinner ma l' ultima volta

Da gazzetta.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sinner guida 6-5 nei precedenti contro Novak, con un punto decisivo nel set attuale a Wimbledon. L'azzurro cerca di allungare la serie e di raggiungere la seconda finale consecutiva sui campi inglesi. La sfida tra i due prosegue senza un vincitore definitivo, ma Sinner ha l’opportunità di consolidare il suo vantaggio storico. La partita continua con momenti di tensione e scambi intensi, senza che ancora si delinei un risultato definitivo.

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Se fosse il punteggio all'interno di un set, si tratterebbe del game decisivo: Sinner è avanti 6-5 nei precedenti contro Novak il cannibale. E ora, a Wimbledon, l'occasione per l'azzurro è ghiotta due volte: allungare nei testa a testa col serbo e soprattutto prendersi la seconda finale di fila sui sacri prati inglesi. Sinner-Djokovic è un'opera in undici atti (più tre non ufficiali): uno spettacolo visto sugli spalti di mezzo mondo e buona parte dei tornei Slam. Fino a tre anni fa i sorrisi verso il pubblico li sganciava solo il serbo: ora la musica è decisamente cambiata.  Zoom sull'ultimo incrocio prima di tornare indietro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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