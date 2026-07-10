Una nonna ha chiesto ai genitori di tenere stretto il nipotino prima di essere investito nel cortile di casa. Poco prima dell’incidente, la donna aveva suggerito di fare attenzione durante il parcheggio dopo una gita in montagna. L’incidente è avvenuto poco dopo, quando il bambino è stato investito dall’auto condotta da un familiare. La famiglia ha chiamato i soccorsi e ha avviato le procedure legali.

ZERO BRANCO (TREVISO) - «Tieni stretto Simone». Poco prima dell’investimento del nipotino nel cortile di casa, nonna Valentina aveva fatto una raccomandazione: di ritorno da una gita in montagna, si era rivolta alla famigliola chiedendo attenzione prima di parcheggiare l’auto. Poche parole mormorate così, anche solo per abitudine, prima di innestare la retromarcia. Questo dice molto sulle premure che la donna, di professione assistente alla persona nella casa di riposo di Zero Branco, riservava ai suoi nipotini. Ma Simone - lo hanno ripetuto ieri anche gli stessi Olga e Iurie - era un bambino pieno di gioia e come tale era veloce a muoversi da una parte all’altra della stanza. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Nipotino investito dalla nonna, la raccomandazione ai genitori prima dell?incubo: «Tenete stretto Simone»

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