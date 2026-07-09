Un bambino è morto dopo essere stato investito dalla nonna nel cortile di casa mercoledì sera a Zero Branco. La donna, alla guida di un veicolo, lo ha investito accidentalmente. La procura ha avviato due indagini, una per omicidio colposo e l’altra per eventuali responsabilità sulla sicurezza dell’abitazione. La famiglia si trova sotto shock e sono in corso accertamenti sulle circostanze dell’incidente.

ZERO BRANCO (TREVISO) - La tragica morte di Simone, investito mercoledì sera per errore dalla nonna Valentina Vicol nel cortile di casa in via Tiveron a Zero Branco, ha già fatto scattare una doppia inchiesta. Il fascicolo, aperto ieri in Tribunale a Treviso, vede da una parte un’indagine per omicidio colposo (essendo l’incidente avvenuto in proprietà privata) a carico della conducente, dall’altra l’omessa vigilanza da parte dei genitori di Simone, Olga e Iurie. Pochi attimi di distrazione che sono risultati fatali e che di conseguenza dovranno ora essere presi in considerazione anche sul piano legale. Nel frattempo, ieri è stata effettuata un’analisi esterna della salma per accertare quali siano state le conseguenze dirette del decesso. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Il piccolo Simone investito dalla nonna: parte l'inchiesta per omicidio colposo

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Bambino di un anno e mezzo muore investito dall'auto della nonna

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