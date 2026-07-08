Treviso bimbo di un anno e mezzo muore investito dalla nonna nel cortile di casa | la tragedia davanti ai genitori

A Treviso, un bambino di un anno e mezzo è deceduto dopo essere stato investito da un'auto in retromarcia, condotta dalla nonna, nel cortile di un condominio a Zero Branco. L’incidente è avvenuto poco dopo le 20 davanti ai genitori del bambino. La vettura si trovava nel piazzale dell’edificio quando si è verificato il fatto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma il bambino è stato dichiarato morto.

Tragedia a Treviso. Un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un’auto in retromarcia alla cui guida c’era la nonna. Il fatto è avvenuto poco dopo le 20 a Zero Branco, in provincia di Treviso, nel piazzale di un condominio dove risiede la famiglia. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 i cui sanitari hanno cercato di stabilizzare il piccolo che è stato intubato e poi trasportato d’urgenza all’ospedale, dove è morto poco dopo. La tragedia sotto gli occhi dei genitori. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori. Il piccolo è infatti sfuggito dalle braccia della madre e, prima che il padre riuscisse a intervenire, è finito dietro l’auto proprio mentre la nonna stava effettuando una manovra in retromarcia per uscire dal parcheggio. 🔗 Leggi su Open.online

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