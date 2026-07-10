Il 10 luglio 1856 nasceva Nikola Tesla, inventore e ingegnere noto per le sue innovazioni nel campo dell’elettricità. Sono passati 170 anni dalla sua nascita, avvenuta in una località dell’attuale Croazia. Tesla ha contribuito allo sviluppo di tecnologie come il sistema di corrente alternata e ha depositato numerosi brevetti nel settore elettrico. La sua figura rimane centrale nella storia delle invenzioni legate all’energia e all’elettromagnetismo.

Smiljan, 10 luglio 2026 – Sono trascorsi 170 anni dal 10 luglio 1856, anno di nascita di Nikola Tesla, uno degli inventori più brillanti e visionari della storia della scienza. Il suo nome è ancora legato a molte delle tecnologie che hanno cambiato il mondo moderno. Sebbene per decenni sia rimasto in ombra rispetto ad altri protagonisti della rivoluzione elettrica, oggi Tesla è riconosciuto come il padre del moderno sistema di distribuzione dell'energia in corrente alternata e come uno dei pionieri dell'elettrotecnica. La capacità di immaginare il futuro portò Nikola Tesla a concepire idee che sarebbero diventate realtà soltanto molti decenni dopo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nikola Tesla, 170 anni fa nasceva il genio dell'elettricità

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Nikola Tesla – The Genius Who Changed Electricity Forever

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