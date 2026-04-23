Ottant’anni fa, a Pontedera, veniva prodotto il primo esemplare di una delle due ruote più iconiche del nostro paese. La Vespa ha accompagnato generazioni, diventando un simbolo di libertà e stile italiano. La sua nascita risale a un momento di grande fermento industriale e culturale, e nel corso degli anni si è evoluta mantenendo inalterato il suo ruolo come icona nazionale.

La Vespa compie ottant’anni e continua a essere uno dei simboli più riconoscibili dell’industria e dello stile italiano nel mondo. Il brevetto fu depositato il 23 aprile del 1946 e da allora quasi venti milioni di esemplari hanno percorso le strade dei cinque continenti, trasformando uno scooter in un vero fenomeno di costume e mobilità. Nata a Pontedera dalla ricostruzione industriale del dopoguerra e dall’intuizione di Enrico Piaggio, la Vespa rappresentò una soluzione semplice e accessibile per la mobilità individuale di un Paese che usciva dal conflitto. Il progetto dell’ingegnere aeronautico Corradino D’Ascanio introdusse innovazioni tecniche decisive, come la scocca portante e una posizione di guida più comoda e protettiva, elementi che contribuirono al successo del modello fin dagli anni Cinquanta.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Vespa: 80 anni fa nasceva a Pontedera uno dei simboli dell’Italia del dopoguerra

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