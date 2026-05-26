Cent’anni fa nasceva Miles Davis, musicista che ha rivoluzionato il jazz. Nato in una famiglia di insegnanti di clarinetto nelle zone di Ferrara, il suo nome deriva dal latino e significa soldato. Davis ha avuto un ruolo centrale nello sviluppo del genere, contribuendo con il suo talento e la sua intelligenza. La sua carriera ha influenzato generazioni di musicisti e ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama musicale mondiale.

“Mi chiamo Miles” – pronunciato come si scrive – “come Miles Davis”. I genitori dell’insegnante di clarinetto, delle profondi paludi ferraresi, avevano orecchiato da qualche parte che Miles significa soldato in latino, e così avevano deciso di assegnare quel nome imperioso al figlio. Ma per lui Miles – pronunciato come si scrive – si riferiva a Davis, il grande musicista jazz. Davis, di buona famiglia, classe 1926, veniva dalla provincia americana e i genitori (dentista il padre, insegnante di musica la madre) erano tutto sommato di larghe vedute, e consentirono al figlio di dedicarsi al jazz, ma solo se avesse intrapreso una seria educazione accademica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cent’anni fa nasceva Miles Davis: genio e intelligenza, così ha cambiato il jazz

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100 anni fa. Il 26 maggio 1926 nasceva Miles Davis!

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