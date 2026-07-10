In Nigeria, un catechista sequestrato a febbraio è stato trovato morto, dopo essere stato torturato. La sua morte è stata confermata dalle autorità locali. Il corpo è stato ritrovato senza vita, con evidenti segni di violenza e torture. La notizia è stata diffusa dai media, senza ulteriori dettagli sulle circostanze del decesso.

In Nigeria è stato torturato e ucciso il catechista che era stato sequestrato a febbraio. Servizio di Nicola Ferrante TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Nigeria: torturato e ucciso catechista sequestrato a febbraio

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