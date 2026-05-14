A Prato, un uomo è stato sequestrato, picchiato e torturato con l’obiettivo di ottenere 10.000 euro. Secondo quanto riferito, i suoi aggressori lo avrebbero sottoposto a violenze per costringerlo a pagare un debito. La polizia ha arrestato quattro persone coinvolte nell’episodio, che si sarebbe verificato lo scorso 14 maggio. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Prato, 14 maggio 2026 – Sarebbe stato sequestrato, picchiato e torturato per costringerlo a pagare 10mila euro, considerati dai suoi aguzzini un debito da saldare. Per questo quattro uomini di origine pakistana, di 59, 42, 42 e 37 anni, sono stati arrestati nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Firenze. I reati contestati. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita dalla mobile di Prato, su delega della Procura fiorentina. Agli indagati vengono contestati, a vario titolo, i reati di sequestro di persona, tortura, rapina aggravata e lesioni personali aggravate. Tenuto prigioniero per un debito.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sequestrato e torturato per 10mila euro: orrore a Prato, quattro arresti

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