Un neonato è stato sottoposto a una circoncisione senza le condizioni di sicurezza, e si trova ora con una lesione ancora da analizzare. L’episodio si è verificato in una cucina e ha portato alla denuncia e a una multa per il cardiologo coinvolto. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause della lesione e le modalità con cui è avvenuto il procedimento. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli medici o sulla condizione del neonato.

Brescia, 10 luglio 2026 – Un neonato che subisce una circoncisione con modalità del tutto prive di condizioni di sicurezza. E che riporta una lesione sulle cui cause sono ancora in corso accertamenti. È questo il quadro che ha portato i carabinieri del Nas di Brescia a denunciare un medico cardiologo di 63 anni per lesioni colpose, al termine di un'indagine su una circoncisione eseguita privatamente su un neonato di origine pakistana. L’intervento sul tavolo della cucina. L'intervento era stato richiesto dalla famiglia nel rispetto di una pratica religiosa e sarebbe stato effettuato sul tavolo della cucina dell'abitazione dei genitori e non in una struttura sanitaria autorizzata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Neonato circonciso sul tavolo della cucina a Brescia: denunciato (e multato) un cardiologo

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