Un neonato è stato ferito durante una circoncisione eseguita in modo clandestino sul tavolo della cucina di casa. L’intervento, svolto da un cardiologo in assenza di autorizzazione, si è concluso con una lesione al bambino. Il medico che ha eseguito l’operazione è stato denunciato. La procedura non è stata effettuata in una struttura sanitaria riconosciuta, ma in un’abitazione privata.

Ha eseguito una circoncisione su un neonato sul tavolo della cucina dell’abitazione dei genitori, anziché in una struttura sanitaria autorizzata. L’intervento, però, è finito male: il piccolo ha riportato una lesione e il medico che lo ha operato è stato denunciato. L’indagine, condotta dal Nas dei carabinieri di Brescia, si è conclusa con la denuncia di un cardiologo di 63 anni, da tempo residente in Italia, ritenuto responsabile dei reati di lesioni colpose e di aver eseguito un intervento chirurgico in una struttura non autorizzata. I fatti risalgono allo scorso mese di febbraio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, una giovane coppia di origine pakistana aveva deciso di far sottoporre il proprio neonato alla circoncisione, pratica prevista dalla propria tradizione religiosa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Circoncisione clandestina sul tavolo della cucina: neonato ferito, denunciato un cardiologo a Brescia

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