Brescia neonato circonciso su un tavolo da cucina | denunciato il medico

Notizia in breve

Un medico è stato denunciato dopo aver eseguito una circoncisione su un neonato su un tavolo da cucina. L’intervento è avvenuto senza le autorizzazioni e le attrezzature di una struttura sanitaria, in un ambiente domestico. La procedura è stata definita clandestina e priva di controlli sanitari adeguati. La vicenda è stata scoperta dalle forze dell'ordine durante un controllo. La famiglia del neonato ha riferito di aver cercato un medico per l’intervento.