Brescia neonato circonciso su un tavolo da cucina | denunciato il medico
Un medico è stato denunciato dopo aver eseguito una circoncisione su un neonato su un tavolo da cucina. L’intervento è avvenuto senza le autorizzazioni e le attrezzature di una struttura sanitaria, in un ambiente domestico. La procedura è stata definita clandestina e priva di controlli sanitari adeguati. La vicenda è stata scoperta dalle forze dell'ordine durante un controllo. La famiglia del neonato ha riferito di aver cercato un medico per l’intervento.
Una circoncisione "clandestina" su un tavolo da cucina trasformato in sala operatoria, senza le garanzie e le attrezzature previste da una struttura sanitaria. Questo lo scenario ricostruito dai carabinieri del Nas di Brescia, che hanno denunciato un sessantatreenne cardiologo da tempo residente in Italia., I fatti risalirebbero allo scorso febbraio, quando il medico era stato contattato da una giovane coppia di origini pakistane, indirizzata da alcuni parenti. L'idea della famiglia era quella di rispettare una prassi dettata dalla propria religione, procedendo a circoncidere il bambino, ma qualcosa è andato storto., Il neonato ha riportato infatti lesioni sulle cui cause sono in corso accertamenti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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