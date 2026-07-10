Neonato circonciso su un tavolo della cucina a Brescia | Ci sono altri casi il VIDEO del sopralluogo dei Nas
I carabinieri stanno indagando su un caso di un neonato circonciso su un tavolo della cucina a Brescia. Un video mostra il sopralluogo dei Nas, che stanno verificando se ci siano altri interventi simili eseguiti dal cardiologo di origini straniere residente nella zona. La vicenda del neonato pakistano circonciso ha attirato l’attenzione, e le indagini si stanno ampliando per accertare eventuali altri casi.
I carabinieri stanno allargando le indagini sul cardiologo di origini straniere residente nel bresciano, che nel corso degli anni potrebbe aver effettuato altri interventi simili La vicenda del neonato pakistano circonciso su un tavolo della cucina a Brescia continua a tenere banco. Secondo q. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Segui gli aggiornamenti su Brescia.
Brescia, neonato circonciso su un tavolo da cucina: denunciato il medico
Notizie e thread social correlati
Brescia, neonato circonciso su un tavolo da cucina: denunciato il medicoUn medico è stato denunciato dopo aver eseguito una circoncisione su un neonato su un tavolo da cucina.
Leggi anche: Brescia, neonato pakistano circonciso sul tavolo della cucina dei genitori: denunciato per lesioni un cardiologo 63enne
Temi più discussi: Brescia, bimbo circonciso su tavolo cucina in casa: denunciato medico; Brescia, neonato circonciso su un tavolo da cucina: denunciato il medico; Neonato circonciso su tavolo da cucina, cardiologo denunciato; Brescia, neonato circonciso su tavolo da cucina in casa: denunciato cardiologo.
Brescia, neonato circonciso sul tavolo della cucina dei genitori pakistani: denunciato per lesioni un medico 63enne x.com
Lesioni a un neonato circonciso sul tavolo della cucina: denunciato un cardiologo Applicata anche una severa sanzione amministrativa facebook
Neonato circonciso su un tavolo da cucina: denunciato il medicoUna circoncisione eseguita lontano da qualsiasi struttura sanitaria, su un tavolo da cucina trasformato in una sala operatoria improvvisata. È quanto hanno ricostruito i carabinieri del Nas di Brescia ... notizie.it
Brescia, neonato circonciso su tavolo cucina in casa: denunciato medicoUna circoncisione 'clandestina' e mal riuscita effettuata sul tavolo di una cucina piuttosto che in una struttura sanitaria. Un cardiologo è stato denunciato dai militari del Nas a Brescia per lesioni ... tg24.sky.it
C. G. Jung sulla Dipendenza reddit