Neonato circonciso su un tavolo della cucina a Brescia | Ci sono altri casi il VIDEO del sopralluogo dei Nas

Notizia in breve

I carabinieri stanno indagando su un caso di un neonato circonciso su un tavolo della cucina a Brescia. Un video mostra il sopralluogo dei Nas, che stanno verificando se ci siano altri interventi simili eseguiti dal cardiologo di origini straniere residente nella zona. La vicenda del neonato pakistano circonciso ha attirato l’attenzione, e le indagini si stanno ampliando per accertare eventuali altri casi.