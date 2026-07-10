Neonato circonciso su un tavolo della cucina a Brescia | Ci sono altri casi il VIDEO del sopralluogo dei Nas

Da ilgiornaleditalia.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I carabinieri stanno indagando su un caso di un neonato circonciso su un tavolo della cucina a Brescia. Un video mostra il sopralluogo dei Nas, che stanno verificando se ci siano altri interventi simili eseguiti dal cardiologo di origini straniere residente nella zona. La vicenda del neonato pakistano circonciso ha attirato l’attenzione, e le indagini si stanno ampliando per accertare eventuali altri casi.

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I carabinieri stanno allargando le indagini sul cardiologo di origini straniere residente nel bresciano, che nel corso degli anni potrebbe aver effettuato altri interventi simili La vicenda del neonato pakistano circonciso su un tavolo della cucina a Brescia continua a tenere banco. Secondo q. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Brescia, neonato circonciso su un tavolo da cucina: denunciato il medico

Video Brescia, neonato circonciso su un tavolo da cucina: denunciato il medico

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