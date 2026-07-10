Brescia neonato pakistano circonciso sul tavolo della cucina dei genitori | denunciato per lesioni un cardiologo 63enne

Da ilgiornaleditalia.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un neonato pakistano è stato circonciso in casa dai genitori a Brescia. Durante l’intervento, il bambino ha subito lesioni che hanno richiesto un secondo intervento chirurgico all’Ospedale Civile. Un cardiologo di 63 anni è stato denunciato per lesioni, dopo essere stato coinvolto nell’operazione. La famiglia ha riferito che il bambino è ora sotto cure mediche, mentre le autorità stanno indagando sull’accaduto.

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Il bambino è stato sottoposto ad un secondo intervento all’Ospedale Civile di Brescia Una circoncisione eseguita in casa su un neonato è finita al centro di un’indagine nel Bresciano dopo che il piccolo ha riportato lesioni ed è stato poi sottoposto ad un secondo intervento all’Ospedale Civil. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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