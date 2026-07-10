Brescia neonato pakistano circonciso sul tavolo della cucina dei genitori | denunciato per lesioni un cardiologo 63enne
Un neonato pakistano è stato circonciso in casa dai genitori a Brescia. Durante l’intervento, il bambino ha subito lesioni che hanno richiesto un secondo intervento chirurgico all’Ospedale Civile. Un cardiologo di 63 anni è stato denunciato per lesioni, dopo essere stato coinvolto nell’operazione. La famiglia ha riferito che il bambino è ora sotto cure mediche, mentre le autorità stanno indagando sull’accaduto.
Il bambino è stato sottoposto ad un secondo intervento all’Ospedale Civile di Brescia Una circoncisione eseguita in casa su un neonato è finita al centro di un’indagine nel Bresciano dopo che il piccolo ha riportato lesioni ed è stato poi sottoposto ad un secondo intervento all’Ospedale Civil. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Neonato circonciso in casa a Brescia sul tavolo della cucina, medico cardiologo denunciato per lesioniUn cardiologo è stato denunciato dopo aver eseguito una circoncisione su un neonato di pochi mesi in casa, sul tavolo della cucina.
Brescia, neonato circonciso sul tavolo della cucina: denunciato un cardiologo Un neonato è stato sottoposto a una circoncisione in casa, su un tavolo della cucina, da parte di un cardiologo.
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