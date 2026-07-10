Un cardiologo è stato denunciato dopo aver eseguito una circoncisione su un neonato di pochi mesi in casa, sul tavolo della cucina. L'intervento ha causato gravi lesioni al bambino. La procura ha avviato un’indagine sui fatti. Nessun altro dettaglio è stato reso noto.

Un cardiologo è stato denunciato per aver eseguito in casa, sul tavolo della cucina, la circoncisione su un neonato di pochi mesi. A scatenare la denuncia il fatto che l’intervento abbia provocato gravi lesioni al bimbo. È accaduto a Brescia, dove i NAS hanno avviato un’indagine che si è conclusa con la denuncia. Il medico avrebbe effettuato l’operazione in una condizione priva degli standard igienico-sanitari e di sicurezza previsti per questo tipo di interventi. Rischia una sanzione da 30mila euro. Circoncisione in casa L'operazione senza sicurezza Come sta il neonato? Circoncisione in casa Un neonato, figlio di una coppia pakistana, è stato circonciso in casa. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Neonato circonciso in casa a Brescia sul tavolo della cucina, medico cardiologo denunciato per lesioni

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Brescia, lesioni a neonato circonciso su tavolo cucina: denunciato medico

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Neonato circonciso sul tavolo della cucina a Brescia: denunciato (e multato) un cardiologoUn neonato è stato sottoposto a una circoncisione senza le condizioni di sicurezza, e si trova ora con una lesione ancora da analizzare.

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