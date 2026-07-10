Brescia neonato circonciso sul tavolo della cucina | denunciato un cardiologo 

Un neonato è stato sottoposto a una circoncisione in casa, su un tavolo della cucina, da parte di un cardiologo. L’intervento è avvenuto in un’abitazione privata e non in una struttura sanitaria autorizzata. Il bambino ha riportato lesioni e sono in corso accertamenti da parte dei Nas. La polizia ha denunciato il medico coinvolto per aver eseguito l’intervento senza le adeguate certificazioni e in un ambiente non idoneo.

L’intervento sarebbe stato eseguito in casa e non in una struttura sanitaria. Il piccolo ha riportato lesioni e sono in corso accertamenti da parte dei Nas A Brescia un’abitazione privata si è trasformata in una sala operatoria improvvisata per eseguire la circoncisione di un neonato. È questa la ricostruzione dei carabinieri del Nas, che hanno denunciato un medico cardiologo di 63 anni, residente da tempo in Italia, con l’accusa di lesioni colpose. I fatti risalgono allo scorso febbraio, quando una giovane coppia di origini pakistane avrebbe deciso di sottoporre il proprio neonato alla circoncisione, pratica legata alla tradizione religiosa della famiglia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Circoncisione clandestina in casa, neonato ferito: denunciato cardiologo

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