Norgine ha annunciato che la Commissione europea ha autorizzato la commercializzazione di XOLREMDI® (mavorixafor), la prima terapia approvata per i pazienti con sindrome WHIM nell’Unione Europea. L’autorizzazione arriva dopo un parere favorevole del Comitato competente. La decisione permette di mettere a disposizione del mercato questa nuova opzione terapeutica per le persone affette da questa rara condizione.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE L’approvazione segue un parere positivo del Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell’EMA L’approvazione della Commissione europea segna una pietra miliare significativa per le persone che vivono con questa immunodeficienza primaria ultra-rara ed è stata concessa in circostanze eccezionali Norgine guiderà la commercializzazione in tutta Europa nell’ambito dell’accordo con X4 Pharmaceuticals AMSTERDAM, 30 aprile 2026 PRNewswire — Norgine, una delle principali società farmaceutiche specializzate europee, ha annunciato oggi che la Commissione europea (CE) ha concesso l’autorizzazione all’immissione in commercio per mavorixafor come XOLREMDI ®, a seguito di un parere positivo del Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell’Agenzia europea per i medicinali.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Norgine annuncia l’autorizzazione all’immissione in commercio da parte della Commissione europea per XOLREMDI ® (mavorixafor), la prima terapia autorizzata per i pazienti con sindrome WHIM nell’Unione Europea

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