Kiev ha meritato sul campo l' ingresso nell' Unione europea E conviene a tutti anche a noi

Da ilgiornale.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Ucraina ha ottenuto l’ingresso nell’Unione Europea attraverso la vittoria sul campo. La decisione si basa sui risultati ottenuti sul territorio, senza considerare elementi ideologici o politici. La questione di un’adesione più rapida e facilitata viene discussa da chi osserva la situazione, evidenziando che il processo dovrebbe essere snellito e accelerato, senza ulteriori ritardi.

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Al netto di ideologie, sovranismi, congetture improntate più sui luoghi comuni del passato che sulle emergenze del presente ci vorrebbe poco a capire che l'ingresso dell'Ucraina nella Ue andrebbe facilitato e velocizzato. Anche in una visione egoista che si concentrasse più sui nostri interessi che non su quelli di Kiev. Basta guardare alle cronache di questi giorni: droni russi che sconfinano in Romania provocando feriti; droni o presunti tali che si avvistano a Monaco; l'ex-presidente russo Medvedev che ironizza sulle paure degli europei; l'idea del governo italiano, in un momento del genere, di non utilizzare i fondi europei del programma SAFE per la difesa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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