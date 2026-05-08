Alle elezioni amministrative nel Regno Unito, il partito Reform UK ha ottenuto risultati sorprendenti, superando sia il Labour che i Conservatori, e conquistando il primo posto tra le forze politiche. Questa affermazione mette in discussione il predominio tradizionale dei due maggiori schieramenti, mentre il Partito laburista del primo ministro ha visto un calo di consensi. La competizione si fa più serrata e gli esiti potrebbero influenzare il panorama politico nazionale.

Che per il Partito laburista del primo ministro Keir Starmer non fosse un gran periodo era cosa nota. Quello che nessuno si aspettava, però, è stata la completa débâcle del partito di maggioranza nel corso delle elezioni locali britanniche, andata ben oltre le più infauste previsioni. Una tornata elettorale in cui si rinnovano i consigli locali di mezza Inghilterra, con oltre 5 mila seggi in palio, oltre ai Parlamenti regionali di Scozia e Galles. Il risultato ha concretizzato gli incubi dei Labour che, secondo i media britannici, hanno visto dimezzarsi il numero dei propri consiglieri. A trionfare è stata la destra trumpiana e antieuropeista di Reform UK, guidata da Nigel Farage.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Farage pronto a sfrattare Starmer: alle elezioni amministrative Reform Uk asfalta Labour e Tory, diventando il primo partito del Regno Unito

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