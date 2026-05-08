Alle elezioni locali in Inghilterra, i risultati parziali indicano una significativa perdita di seggi per il Partito Laburista, che attualmente guida il governo, mentre Reform UK, il partito di estrema destra guidato da Nigel Farage, registra alcuni guadagni. Le schede sono ancora in fase di scrutinio completo, ma le prime proiezioni mostrano un quadro di scambio di consensi tra le forze politiche coinvolte.

I risultati parziali delle elezioni locali in Inghilterra mostrano pesanti perdite per il Partito Laburista di governo del primo ministro Keir Starmer e guadagni per il partito di estrema destra Reform UK. Il voto è ampiamente considerato come un referendum su Starmer, la cui popolarità è crollata da quando è stato eletto meno di 2 anni fa. Nelle zone in cui i voti sono stati conteggiati durante la notte, inoltre, il partito Reform UK guidato da Nigel Farage ha conquistato centinaia di seggi nei Consigli locali delle aree operaie del nord dell’Inghilterra, come Hartlepool. Sono attesi nel corso della giornata i risultati per la maggior parte dei Consigli locali, comprese le roccaforti laburiste come Londra, e per i Parlamenti semiautonomi in Scozia e Galles.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Regno Unito, batosta per i Labour alle elezioni locali: avanza Reform UK di Nigel Farage

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